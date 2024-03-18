«Бавария» готова продать Киммиха летом

Дата публикации: 18-03-2024

Мюнхенская «Бавария» готова к расставанию с Йозуа Киммихом. Об этом утверждает журналист «Sky Sport» Флориан Плеттенберг.



По его данным, Киммих открыт к новым вызовам и ждет предложений из-за границы. Ранее в СМИ была информация, что за полузащитником следят такие клубы как «Реал» (Мадрид), «Барселона», «Арсенал», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».



В лагере действующего чемпиона Германии знают о планах 29-летнего игрока и не намерены препятствовать его отъезду с «Альян Арены», если поступит крупное предложение. В Мюнхене понимают, что грядущее лето – лучший момент для продажи одного из своих лидеров, поскольку в 2025 году опорник может уйти в статусе свободного агента. К слову, портал «Трансфермаркт» оценивает немца в 75 млн евро.



Киммих обучался футболу в академии «Штутгарта». Профессиональная карьера хавбека началась в «Лейпциге», на тот момент «быки» выступали в 3-й лиге. Летом 2015-го Йозуа примкнул к «Баварии». С тех пор он сыграл в 378 матчах (41 гол / 102 результативных паса).