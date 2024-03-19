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«Реал», «Бавария» и «Милан» могут осуществить сделку по обмену левыми защитниками

Дата публикации: 19-03-2024

По данным «Mundo Deportivo», в летнее межсезонье 3 европейских гранда могут оформить обмен футболистами. Речь идет о «Милане», «Реале» и «Баварии».

Мадридцы надеются заполучить Альфонсо Дэвиса, принадлежащего мюнхенцам. «Бавария» в качестве альтернативы канадцу рассматривает Тео Эрнандеса, выступающего за «Милан». Итальянцы могут подписать вместо него Ферлана Менди, который потеряет место в основе «Реала» в случае трансфера Дэвиса.

Дэвис в сезоне 2023/2024 провел за «Баварию» 31 игру (1 гол, 3 ассиста). Ценник на него составляет 70 млн евро («Transfermarkt»).

В активе Эрнандеса 5 голов и 10 ассистов в 38 матчах. «Transfermarkt» оценивает француза в 60 миллионов.

Менди в 28 встречах отметился 1 голом. Его стоимость равняется € 20 млн.

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