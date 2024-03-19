ЦСКА предложил около 650 тысяч евро за 19-летнего нигерийца

Дата публикации: 19-03-2024

ЦСКА определился с одной из трансферных целей. «Армейцы» хотят заполучить Олувашолу Огундану. В текущем сезоне нигериец находится в аренде во «Фламенго». Информацию разместил в социальной сети «Х» инсайдер Вене Касагранде.



Сообщается, что московский клуб готов выложить за вингера порядка 650 000 евро. Данная сумма была предложена команде «Ремо Старс» за 70% прав на игрока. Следует отметить, что по условиям арендного договора «Фламенго» может приобрести аналогичную долю прав на Огундану за 415 000 евро.



В скором времени руководство бразильцев должно определиться, будет ли клуб активировать опцию выкупа 19-летнего футболиста.



Вместе с молодежным составом «Фламенго» U20 Огундана завоевал Кубок Либертадорес.