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ЦСКА предложил около 650 тысяч евро за 19-летнего нигерийца

Дата публикации: 19-03-2024

ЦСКА определился с одной из трансферных целей. «Армейцы» хотят заполучить Олувашолу Огундану. В текущем сезоне нигериец находится в аренде во «Фламенго». Информацию разместил в социальной сети «Х» инсайдер Вене Касагранде.

Сообщается, что московский клуб готов выложить за вингера порядка 650 000 евро. Данная сумма была предложена команде «Ремо Старс» за 70% прав на игрока. Следует отметить, что по условиям арендного договора «Фламенго» может приобрести аналогичную долю прав на Огундану за 415 000 евро.

В скором времени руководство бразильцев должно определиться, будет ли клуб активировать опцию выкупа 19-летнего футболиста.

Вместе с молодежным составом «Фламенго» U20 Огундана завоевал Кубок Либертадорес.

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