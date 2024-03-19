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Назван игрок, который может заменить де Брейне в «Манчестер Сити»

Дата публикации: 19-03-2024

«Ман Сити» продолжает искать варианты замены Кевина де Брейне, который в будущем может покинуть команду. Среди потенциальных сменщиков бельгийца значится Алекс Баэна, принадлежащий «Вильярреалу». Информацию разместил «TodoFichajes».

Заполучить 22-летнего испанца будет не так просто. Трудовые отношения полузащитника с «Вильярреалом» действуют до июня 2028 года. Для испанского клуба он является одним из ключевых футболистов, поэтому за него будут просить серьезную сумму.

В нынешнем сезоне на счету Баэны 37 встреч в составе «жёлтой субмарины», в которых он отличился 5 раз и отдал 13 результативных передач.

Рыночная стоимость атакующего хавбека равняется 25 млн евро (согласно «Transfermarkt»).

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