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Клуб АПЛ лишили четырех очков за финансовые махинации

Дата публикации: 19-03-2024

«The Telegraph» информирует, что у «Ноттингем Форест» отобрали 4 очка по причине финансовых нарушений, допущенных командой. Решение принято независимой комиссией АПЛ.

В клубе с наказанием не согласны и намерены опротестовать его.

Сообщается, что поводом для снятия очков стали убытки команды. С весны 2022 года «Ноттингем» заключил трудовые договоры с 42 игроками общей суммой порядка 240 млн фунтов. В связи с этим убытки «лесников» за 3 года превысили допустимые 105 000 000 фунтов. Клуб мог закрыть проблемный вопрос трансфером Джонсона, но сделка по его продаже за 47,5 млн фунтов была закрыта после завершения финансового года.

В комиссии не приняли в зачет тот факт, что в случае более ранней продажи «Ноттингему» пришлось бы согласиться на меньшую сумму.

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