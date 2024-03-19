Клуб АПЛ лишили четырех очков за финансовые махинации

Дата публикации: 19-03-2024

«The Telegraph» информирует, что у «Ноттингем Форест» отобрали 4 очка по причине финансовых нарушений, допущенных командой. Решение принято независимой комиссией АПЛ.



В клубе с наказанием не согласны и намерены опротестовать его.



Сообщается, что поводом для снятия очков стали убытки команды. С весны 2022 года «Ноттингем» заключил трудовые договоры с 42 игроками общей суммой порядка 240 млн фунтов. В связи с этим убытки «лесников» за 3 года превысили допустимые 105 000 000 фунтов. Клуб мог закрыть проблемный вопрос трансфером Джонсона, но сделка по его продаже за 47,5 млн фунтов была закрыта после завершения финансового года.



В комиссии не приняли в зачет тот факт, что в случае более ранней продажи «Ноттингему» пришлось бы согласиться на меньшую сумму.