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Назван топ-клуб, лидирующий в борьбе за Субименди

Дата публикации: 19-03-2024

Мартин Субименди может покинуть «Реал Сосьедад» в летнее межсезонье, пишет «Calciomercato».

На опорника претендуют несколько клубов. Фаворитом в борьбе за футболиста считается «Арсенал». При этом интерес к нему также есть со стороны «Ювентуса», «Баварии» и «Милана».

Субименди воспитывался в структуре «Реал Сосьедада». За первую команду он выступает с 2020 года. В текущем сезоне хавбек появлялся на поле в 42 встречах (4 забитых мяча, 1 результативный пас).

Трудовой договор с Субименди с «бело-голубыми» действует до середины 2027 года. При этом в его соглашении есть опция по выкупу, а сумма отступных составляет 60 млн евро.

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