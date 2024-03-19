Назван топ-клуб, лидирующий в борьбе за Субименди

Дата публикации: 19-03-2024

Мартин Субименди может покинуть «Реал Сосьедад» в летнее межсезонье, пишет «Calciomercato».



На опорника претендуют несколько клубов. Фаворитом в борьбе за футболиста считается «Арсенал». При этом интерес к нему также есть со стороны «Ювентуса», «Баварии» и «Милана».



Субименди воспитывался в структуре «Реал Сосьедада». За первую команду он выступает с 2020 года. В текущем сезоне хавбек появлялся на поле в 42 встречах (4 забитых мяча, 1 результативный пас).



Трудовой договор с Субименди с «бело-голубыми» действует до середины 2027 года. При этом в его соглашении есть опция по выкупу, а сумма отступных составляет 60 млн евро.