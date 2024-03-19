«МЮ» нацелился на игрока сборной Бразилии

Дата публикации: 19-03-2024

«Ман Юнайтед» прорабатывает вариант с подписанием Лукаса Пакета из «Вест Хэма».



«TodoFichajes» утверждает, что «красные дьяволы» проявляют предметный интерес к бразильцу. При этом руководство клуба готово включить в сделку Скотта Мактоминая и Гарри Магуайра.



Ранее СМИ писали, что заполучить Пакета также хочет «Манчестер Сити».



Бразилец выступает за «молотобойцев» с августа 2022 года. За его переход клуб из Лондона заплатил 42,95 млн евро. В сезоне 2023/2024 на счету 26-летнего полузащитника 33 матча в футболке «Вест Хэма» (7 забитых мячей, 6 голевых передач).



Контракт Пакета с командой Дэвида Мойеса рассчитан до лета 2027 года. Трансферная стоимость бразильца равняется 65 млн евро (источник – Transfermarkt.de).