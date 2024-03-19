Сперцян летом может перейти из «Краснодара» в «Жирону»

Дата публикации: 19-03-2024

Эдуард Сперцян уже в ближайшем будущем может попробовать свои силы в одном из топ-чемпионатов Европы. Вариант с покупкой игрока «Краснодара» и сборной Армении рассматривает «Жирона», о чем утверждает «РБ Спорт».



Так, по данным источника, испанский клуб давно следит за его выступлениями полузащитника. Минувшей зимой «Жирона» контактировала с представителями 23-летнего футболиста.



Отмечается, что «Rafaela Pimenta» – агентство, которое занимается делами Эдуарда, больше хочет трудоустроить Сперцяна в один из клубов итальянской Серии А. Ранее в прессе ходили слухи о том, что хавбек входит в сферу интересов «Ювентуса».



Сперцян – воспитанник академии «Краснодара». За основу «быков» выступает с сентября 2020 года. В текущей кампании на счету армянина 23 матча с 8 голами и 4 ассистами.



«Трансфермаркт» оценивает Сперцяна в 18 000 000 евро.