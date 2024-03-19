В «Боруссии» приняли решение по будущему Санчо

Дата публикации: 19-03-2024

Вингер «Боруссии» из Дортмунда Джейдон Санчо, права на которого принадлежат «Манчестер Юнайтед», скорее всего, продолжит свою карьеру в составе немецкого клуба. Такой информацией поделился авторитетный инсайдер Флориан Плеттенберг.



Англичанин настроен остаться в «Борусии». Тренерский штаб «шмелей» также доволен игрой Джейдона, потому руководство команды готово выделить на его трансфер 35 млн евро.



Ранее сообщалось, что «манкунианцы» окончательно решили избавиться от Санчо летом, выставив вингера на продажу за € 35-40 млн.



23-летний футболист присоединился к «Боруссии» в январе 2024-го года (аренда на 6 месяцев). С тех пор он был задействован в 10 встречах во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативных паса.