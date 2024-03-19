«Милан» интересуется бывшим полузащитником «Динамо» Шиманьски

Дата публикации: 19-03-2024

«Милан» положил глаз на футболиста сборной Польши Себастьяна Шиманьски, который на данном этапе своей клубной карьеры защищает цвета «Фенербахче».



По информации турецких СМИ, «россонери» предложили за атакующего хавбека 18 000 000 евро, на что в Стамбуле ответили отказом. Итальянцы не собираются сдаваться и готовят улучшенное предложение. Ожидается, что стороны могут сойтись на сумме в размере 25 млн евро.



Кроме «Милана» на 24-летнего поляка претендуют «Наполи» и «Тоттехэм Хотспур».



«Фенербахче» выкупил контракт Шиманьски у «Динамо» (Москва) в 2023 году. Сумма сделки составила 9,75 миллиона евро. Сегодня Transfermarkt.de оценивает стоимость полузащитника в 20 млн.



В этом сезоне Сабастьян наиграл за «жёлтых канареек» 46 матчей во всех соревнованиях. В них он записал на свой счет 12 голов и 14 ассистов.



Источник – «Aksam».