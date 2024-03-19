«Бавария» сделала Дэвису финальное предложение по новому контракту

Дата публикации: 19-03-2024

«Бавария» решила предпринять последнюю попытку сохранить в команде левого защитника Альфонсо Дэвиса.



Накануне мюнхенский клуб провел переговоры с агентом канадского футболиста, предложив его клиенту новый долгосрочный контракт с окладом в 11-13 млн евро в год после вычета налогов.



Источник уточнил, что если Дэвис не примет данное предложение, то «Бавария» постарается продать его в период летнего трансферного окна.



«Клуб сделал Дэвису конкретное предложение. Мы настроены на дальнейшее сотрудничество с игроком. Альфонсо должен сказать «да» или «нет»», - заявил спортивный директор «Баварии» Макс Эберль в интервью изданию «Bild».



Ранее стало известно, что 23-летний защитник хочет перебраться в Испанию, где им интересуется мадридский «Реал».



Канадец находится в «Баварии» с 2019 года. Его действующее соглашение с «красно-белыми» в силе до конца сезона 2024/2025. Рыночная стоимость Дэвиса – 70 млн евро («Transfermarkt»).