01:24 ()
Свернуть список

Куртуа перенес операцию после разрыва мениска

Дата публикации: 21-03-2024

На сайте «Реала» появилась информация о состоянии здоровья Тибо Куртуа. Сообщается, что голкипера прооперировали после нового повреждения.

Днем ранее во время тренировки вратарь порвал мениск. Ряд источников написали, что бельгиец выбыл из строя на 7-8 недель, что не позволит ему выйти на поле в текущем сезоне.

Куртуа травмировался в августе прошлого года, после чего длительное время восстанавливался. Последний раз он играл в официальном матче в июне 2023 года.

«Спасибо за поддержку. Мне грустно из-за случившегося, но эта неудача сделает меня еще сильнее. Мне намного лучше благодаря вашей поддержке», - написал голкипер в соцсети.

Трудовые отношения бельгийца с «Реалом» действуют до июня 2026 года.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Лига Наций
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close