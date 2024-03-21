Куртуа перенес операцию после разрыва мениска

Дата публикации: 21-03-2024

На сайте «Реала» появилась информация о состоянии здоровья Тибо Куртуа. Сообщается, что голкипера прооперировали после нового повреждения.



Днем ранее во время тренировки вратарь порвал мениск. Ряд источников написали, что бельгиец выбыл из строя на 7-8 недель, что не позволит ему выйти на поле в текущем сезоне.



Куртуа травмировался в августе прошлого года, после чего длительное время восстанавливался. Последний раз он играл в официальном матче в июне 2023 года.



«Спасибо за поддержку. Мне грустно из-за случившегося, но эта неудача сделает меня еще сильнее. Мне намного лучше благодаря вашей поддержке», - написал голкипер в соцсети.



Трудовые отношения бельгийца с «Реалом» действуют до июня 2026 года.