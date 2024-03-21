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В «Ювентусе» отказались говорить об интересе к футболисту «Локомотива» Митаю

Дата публикации: 21-03-2024

Представители «Ювентуса» отказались говорить на тему возможного подписания Марио Митая, права на которого принадлежат «Локомотиву».

«Интересен ли Марио Митай «Ювентусу»? Мы не будем комментировать слухи», - заявили в пресс-службе туринцев Александру Ершову, представляющему «Чемпионат».

Ранее появилась информация, что скауты итальянской команды будут наблюдать за игрой защитника «Локомотива» в матче сборных Чили и Албании, который пройдет 22-го марта.

С «железнодорожниками» Митай связан контрактом со сроком действия до июня 2027 года. В нынешнем сезоне он провел за московскую команду 19 встреч (без результативных действий).

Рыночная стоимость 20-летнего албанца составляет 1,5 млн евро («Transfermarkt»).

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