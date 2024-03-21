Еще один клуб АПЛ включился в борьбу за Рабио

Дата публикации: 21-03-2024

Адриен Рабио может покинуть «Ювентус» по окончании сезона. Соглашение полузащитника с туринской командой истекает ближайшим летом, потому в скором времени он может получить статус свободного агента, после чего оформить трудовые отношения с другим клубом. При этом за его трансфер не придется платить.



«TuttoJuve» утверждает, что к французу проявляют интерес несколько клубов АПЛ. Ранее сообщалось, что футболист привлек внимание «Ньюкасла». Теперь в борьбу за Рабио включился «Арсенал».



В сезоне 2023/2024 на счету 28-летнего хавбека 24 матча за «Ювентус» (4 забитых мяча, 3 результативные передачи).



Трансферный ценник на Рабио составляет 40 млн евро («Transfermarkt»).