«ПСЖ» и «Барселона» сразятся за звезду «Манчестер Сити»

Дата публикации: 21-03-2024

По информации ресурса «Fichajes», Бернарду Силва может перебраться в другую команду по завершении сезона. На хавбека «Ман Сити» претендуют «Барселона» и «ПСЖ».



Минувшим летом СМИ также сообщали о вероятном уходе португальца из лагеря «горожан». Тем не менее он остался в английской команде.



Срок действия трудового договора Силвы с «Сити» ограничен летом 2026 года. В текущем сезоне в активе 29-летнего исполнителя 36 встреч с 9 забитыми мячами и 5 результативными пасами.



Трансферная стоимость полузащитника равняется 80 000 000 евро (согласно Transfermarkt.de).



За сборную Португалии Силва дебютировал весной 2015 года. Всего на счету футболиста 87 матчей за национальную команду (11 голов).