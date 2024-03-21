«Спартак» готов выделить 15 млн евро на замену Промесу

Дата публикации: 21-03-2024

Ситуация с Квинси Промесом, арестованным в ОАЭ, остается неопределенной. Футболиста могут экстрадировать в Нидерланды, где ему грозит реальное тюремное заключение. В связи с этим «Спартак» начал искать замену для голландца.



«Metaratings» информирует, что москвичи интересуются футболистами в возрасте 21-24 лет. Анализируются латиноамериканский и европейский рынки. На трансфер новичка руководство «красно-белых» готово выделить 10-15 млн евро.



Текущее соглашение Промеса со «Спартаком» действует до лета 2025 года. В нынешнем сезоне вингер появлялся на поле в 21 встрече, отметившись в них 8 голами и 8 результативными передачами.



Ранее Transfermarkt.de обнулил трансферную стоимость Промеса в связи с его арестом.