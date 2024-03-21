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Тьяго Силва контактирует с президентом клуба из Бразилии

Дата публикации: 21-03-2024

По окончании сезона Тьяго Силва может покинуть «Челси». «ESPN» пишет, что защитник общается с руководством «Флуминенсе» на тему возможного сотрудничества.

«Силва всегда будет нашей мечтой. Он общается с президентом почти каждую неделю. В Англии у Тьяго контракт, но он знает, что ему здесь всегда рады. Мы будем осторожны и не намерены оказывать давление на него», - сообщил Фред, являющийся спортивным директором «Флуминенсе».

За «Челси» Силва выступает с 2020 года. В этом сезоне бразилец, которому осенью исполнится 40 лет, провел за «синих» 29 матчей (3 забитых мяча).

Рыночная стоимость защитника равняется 2 млн евро (источник – «Transfermarkt»).

Следует отметить, что Силва уже выступал в составе «Флуминенсе» в 2006-2009 годах.

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