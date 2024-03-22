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Ляказетта хотят видеть в Саудовской Аравии

Дата публикации: 22-03-2024

Карьера Александра Ляказетта может продолжиться в Саудовской Аравии. «L’Equipe» пишет, что интерес к форварду «Лиона» проявляют несколько команд. Вместе с тем французский клуб намерен сохранить игрока.

Ляказетт обучался футболу в академии «Лиона». В 2017 году он переехал в Англию, где на протяжении 5 лет защищал цвета «Арсенала», после чего вернулся в родную команду.

Трудовой договор с Ляказеттом рассчитан до середины 2025 года. В текущем сезоне на счету 32-летнего нападающего 25 встреч (14 забитых мячей, 2 результативные передачи). Рыночный ценник на него равняется 10 млн евро («Transfermarkt»).

Дебют Ляказетта за сборную Франции состоялся в 2013 году. Всего в его активе 16 игр за национальную команду (3 гола).

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