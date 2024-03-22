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«Тоттенхэм» хочет подписать игрока «Барселоны»

Дата публикации: 22-03-2024

«Transfer News Live», указывая в качестве источника информации испанский ресурс «Sport», пишет, что Рафинья интересен «Тоттенхэму». «Шпоры» могут оформить трансфер вингера «Барселоны» в летнее межсезонье.

Будущее бразильца в каталонской команде, за которую он выступает с июля 2022 года, под вопросом. Срок действия контракта Рафиньи с «сине-гранатовыми» ограничен летом 2027 года. При этом ранее СМИ неоднократно писали, что «Барса», испытывающая финансовые проблемы, может продать 27-летнего футболиста.

В сезоне 2023/2024 Рафинья появлялся на поле в составе «блаугранас» в 28 встречах, отметившись в них 5 забитыми мячами и 10 результативными пасами.

Трансферная стоимость бразильца равняется 50 млн евро («Transfermarkt»).

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