Мората назвал топ-клубы, куда мог перейти прошлым летом

Дата публикации: 22-03-2024

Альваро Мората сообщил, что минувшим летом мог покинуть «Атлетико» и перебраться в команду из Серии А.



«Я мог оказаться в «Интере», «Роме» или «Милане». Это так. Предложение «Ромы» было особенно соблазнительным для меня», - публикует заявление центрфорварда Фабрицио Романо, ссылаясь на ресурс «La Gazzetta dello Sport».



Мората подчеркнул, что несмотря на имеющиеся варианты продолжения карьеры, решил остаться в «Атлетико» и помочь команде в соблюдении требований финансового фэйр-плей, пересмотрев условия по зарплате.



Контракт бомбардира с «матрасниками» истекает в 2026 году. В нынешнем сезоне он провел за мадридцев 40 игр (20 забитых мячей, 3 ассиста).



Transfermarkt.de оценивает Морату в 20 000 000 евро.