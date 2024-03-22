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Мората назвал топ-клубы, куда мог перейти прошлым летом

Дата публикации: 22-03-2024

Альваро Мората сообщил, что минувшим летом мог покинуть «Атлетико» и перебраться в команду из Серии А.

«Я мог оказаться в «Интере», «Роме» или «Милане». Это так. Предложение «Ромы» было особенно соблазнительным для меня», - публикует заявление центрфорварда Фабрицио Романо, ссылаясь на ресурс «La Gazzetta dello Sport».

Мората подчеркнул, что несмотря на имеющиеся варианты продолжения карьеры, решил остаться в «Атлетико» и помочь команде в соблюдении требований финансового фэйр-плей, пересмотрев условия по зарплате.

Контракт бомбардира с «матрасниками» истекает в 2026 году. В нынешнем сезоне он провел за мадридцев 40 игр (20 забитых мячей, 3 ассиста).

Transfermarkt.de оценивает Морату в 20 000 000 евро.

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