Коноплянка решил завершить карьеру

Дата публикации: 22-03-2024

Евгений Коноплянка принял решение о завершении профессиональной карьеры, пишет «Футбол 24». После ухода из большого футбола он намерен сосредоточиться на агентском бизнесе, который будет вести совместно с другим украинским игроком Романом Зозулей.



Карьера Коноплянки начиналась в «Днепре», воспитанником которого он является. В 2015 году вингер перебрался в «Севилью», откуда спустя два года уехал в «Шальке». Возвращение Евгения в УПЛ состоялось в сентябре 2019 года, когда он оформил трудовые отношения с «Шахтером». Последней командой Коноплянки был «ЧФР». Из румынского клуба футболист ушел в январе этого года, после чего оставался свободным агентом.



За сборную Украины, в которой Коноплянка дебютировал в 2010 году, он провел 87 встреч (21 забитый мяч).