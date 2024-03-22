Копмейнерс, которого хотят топ-клубы, анонсировал уход из «Аталанты»

Дата публикации: 22-03-2024

Тен Копмейнерс планирует покинуть «Аталанту» в летнее межсезонье.



«Я оповестил «Аталанту», что намерен уйти из клуба летом. Хотелось бы, чтобы на этот раз варианты были рассмотрены. В «Аталанте» у меня был отличный период карьеры, надеюсь, клубу удастся выручить хорошие деньга за трансфер», - приводит слова голландца «De Telegraaf».



Ранее сообщалось, что Копмейнерс может стать игроком одного из клубов АПЛ или «Ювентуса».



Действующий договор 26-летнего атакующего полузащитника с бергамасками рассчитан до лета 2027 года. В этом сезоне хавбек отличился 12 раз и отдал 4 результативные передачи в 34 встречах.



Ориентировочный ценник на голландца составляет 40 млн евро (Transfermarkt.de).