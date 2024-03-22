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«Реал» начал переговоры по Лунину

Дата публикации: 22-03-2024

Переговоры между «Реалом» и Жорже Мендешем, работающим с Андреем Луниным, начались. «Сливочные» намерены пролонгировать сотрудничество с украинским голкипером. Информацию разместил «The Athletic».

Стороны находятся на базовой стадии переговоров. Мадридцы хотят донести до Лунина свою позицию, в клубе рассчитывают на вратаря. Футболист должен подумать над своим будущим и принять решение.

Сообщается, что украинец всегда был настроен остаться в Мадриде. В «Реале» хотят оформить новое соглашения с игроком до старта сезона 2024/2025.

В этом сезоне Лунин защищал ворота «сливочных» в 23 поединках (10 «сухих» матчей). Соглашение 25-летнего кипера с «галактикос» рассчитано до лета 2025 года.

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