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Четыре гранда АПЛ связались с «Реалом» по поводу трансфера форварда

Дата публикации: 23-03-2024

Будущее Родриго в «Реале» по-прежнему остается под вопросом. В летнее межсезонье в Мадрид может перебраться Килиан Мбаппе. При таких раскладах есть вероятность, что бразилец сменит команду.

«Sport» утверждает, что футболист привлек внимание сразу 4 грандов АПЛ. Родриго интересен «Ливерпулю», «Ман Юнайтед», «Арсеналу» и «Ман Сити». Английские команды уже контактировали со «сливочными» относительно трансфера 23-летнего нападающего.

Трудовой договор Родриго с «Реалом» рассчитан до середины 2028 года. В текущем сезоне на счету бразильца 41 встреча в футболке «королевского клуба» (13 забитых мячей, 8 ассистов).

Рыночная стоимость игрока – 100 млн евро («Transfermarkt»).

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