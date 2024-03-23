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«Ньюкасл» выбрал нового нападающего

Дата публикации: 23-03-2024

«Ньюкасл Юнайтед» определился с центрфорвардом, которого клуб хотел бы подписать по окончании сезона. «HITC» пишет, что англичане надеются оформить трансфер Беньямина Шешко, принадлежащего «Лейпцигу». «Сороки» наблюдают за нападающим с 2022 года.

Словенец в юном возрасте стал игроком «Зальцбурга», где и состоялся его дебют на взрослом уровне. В Германию он перебрался минувшим летом. «РБ Лейпциг» заплатил за переход нападающего 24 000 000 евро.

В сезоне 2023/2024 Шешко появлялся на поле в футболке «быков» в 34 играх (11 забитых мячей, 2 результативные передачи).

Срок действия контракта Беньямина с «Лейпцигом» ограничен летом 2028 года. Ориентировочный ценник на 20-летнего словенца составляет 30 млн евро (Transfermarkt.de).

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