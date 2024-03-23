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Тео Эрнандес интересен «Баварии» и клубам АПЛ

Дата публикации: 23-03-2024

Ближайшим летом Тео Эрнандес может сменить команду. Как стало известно «Relevo», в услугах защитника «Милана» заинтересованы несколько клубов, представляющих АПЛ, и «Бавария».

Футбольную карьеру Эрнандес начинал в Испании в «Атлетико». Закрепиться в основе «матрасников» ему не удалось. После несколько аренд француз в 2019 году перешел в «Милан» за 22,8 млн евро.

В текущем сезоне в активе 26-летнего защитника 5 забитых мячей и 10 результативных пасов в 38 встречах за итальянскую команду. Всего за «россонери» Эрнандес провел 205 игр. Его трудовые отношения с «Миланом» рассчитаны до июня 2026 года.

Трансферный ценник на Эрнандеса составляет € 60 млн (по версии «Transfermarkt»).

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