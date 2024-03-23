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«Интер» ищет защитника – названы три кандидата

Дата публикации: 23-03-2024

В летнее межсезонье «Интер» планирует приобрести игрока в центр обороны.

По информации «La Gazzetta dello Sport», в списке миланского клуба значатся 3 футболиста.

Одним из вариантов, рассматриваемых «Интером», является Ким Мин Джэ. Однако заполучить игрока «Баварии» будет непросто. Мюнхенцы потратили на трансфер корейца 50 млн евро, потому итальянский гранд сможет рассчитывать лишь на его аренду.

Также «Интер» проявляет интерес к Константиносу Мавропаносу, принадлежащему «Вест Хэму», и Крису Смоллингу, защищающему цвета «Ромы».

В текущем сезоне у «нерадзурри» есть неплохие шансы завоевать чемпионство в Серии А. После 29 туров «Интер» идет на первом месте, опережая «Милан», идущий вторым, на 14 очков.

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