Два звездных полузащитника на радаре «ПСЖ»

Дата публикации: 23-03-2024

«ПСЖ» ближайшим летом намерен подписать Бруно Гимараэса, права на которого принадлежат «Ньюкаслу». Информацию разместил ресурс «Le Parisien».



Сообщается, что парижане в лице Луиша Кампуша уже обсуждали возможность перехода с представителями полузащитника. При этом у «ПСЖ» есть и альтернативный вариант. В случае провала переговоров по Гимараэсу парижане попытаются подписать Йозуа Киммиха, принадлежащего «Баварии». Чемпион Франции проявлял интерес к опорнику мюнхенцев еще зимой, но в итоге отказался от данного трансфера.



Гимараэс связан контрактом с «Ньюкаслом» до лета 2028 года. Transfermarkt.de оценивает бразильца в 85 млн евро.



Соглашение Киммиха с «Баварией» истекает в 2025 году. Его стоимость, по данным равняется 75 миллионов евро.