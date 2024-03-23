Хаби Алонсо будет тренировать «Байер» до тех пор, пока Анчелотти не покинет «Реал»

Дата публикации: 23-03-2024

Хаби Алонсо не покинет «Байер» до ухода Карло Анчелотти из «Реала». Об этом пишет «Mundo Deportivo».



Испанский специалист хочет возглавить «сливочных». Алонсо надеется прийти в команду после того, как мадридцы завершат сотрудничество с Анчелотти. Контракт 64-летнего итальянского наставника с «Реалом» рассчитан до конца сезона 2025/2026. Трудовой договор Алонсо с «фармацевтами» имеет аналогичный срок действия.



Следует отметить, что Хаби защищал цвета «сливочных» в 2009-2014 годах. В 2018-2019 годах он работал с юниорскими командами «Реала».



В текущем сезоне «Байер» уверенно лидирует в Бундеслиге. Подопечные 42-летнего коуча за 8 туров до завершения чемпионата опережают «Баварию», идущую второй, на 10 очков.