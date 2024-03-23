«Наполи» активирует опцию о продлении контракта с Меретом

Дата публикации: 23-03-2024

Алекс Мерет продолжит защищать цвета «Наполи». Журналист Фабрицио Романо утверждает, что клуб из Неаполя собирается активировать пункт о продлении соглашения с 27-летним стражем ворот.



Новый договор будет действовать до лета 2025 года, тогда как текущий контракт футболиста с «партенопейцами» рассчитан до конца сезона.



«Наполи» приобрел Алекса у «Удинезе» в 2018 году за 26 000 000 евро. С тех пор голкипер поучаствовал в 168 матчах. В них он пропустил 186 голов и 54 раза отстоял «на ноль».



«Transfermarkt» оценивает Мерета в 15 млн евро.



В 29 турах Серии А команда набрала 45 очков и занимает седьмую строчку в турнирной таблице.