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«Наполи» активирует опцию о продлении контракта с Меретом

Дата публикации: 23-03-2024

Алекс Мерет продолжит защищать цвета «Наполи». Журналист Фабрицио Романо утверждает, что клуб из Неаполя собирается активировать пункт о продлении соглашения с 27-летним стражем ворот.

Новый договор будет действовать до лета 2025 года, тогда как текущий контракт футболиста с «партенопейцами» рассчитан до конца сезона.

«Наполи» приобрел Алекса у «Удинезе» в 2018 году за 26 000 000 евро. С тех пор голкипер поучаствовал в 168 матчах. В них он пропустил 186 голов и 54 раза отстоял «на ноль».

«Transfermarkt» оценивает Мерета в 15 млн евро.

В 29 турах Серии А команда набрала 45 очков и занимает седьмую строчку в турнирной таблице.

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