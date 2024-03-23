Бывший футболист «Зенита» может стать одноклубником Месси

Дата публикации: 23-03-2024

Бельгиец Аксель Витсель может сменить Ла Лигу на МЛС. В услугах полузащитника «матрасников» заинтересован Дэвид Бекхэм, являющийся совладельцем американского клуба «Интер Майами». Об этом пишет журналист Экрем Конур.



Напомним, в период с 2012 по 2016 год Витсель выступал в РПЛ за «Зенит», с которым в сезоне-14/15 стал чемпионом России. К мадридскому клубу он примкнул в 2022 году. В текущем розыгрыше чемпионата Испании бельгиец появлялся на поле в 28 встречах (1 забитый мяч).



Отмечается, что летом Аксель окажется в рядах свободных агентов, поскольку его трудовой договор с командой Диего Симеоне подходит к концу.



Сейчас «Интер Майами» представляют такие звездные футболисты как Лионель Месси, Луис Суарес, Серджи Бускетс и Жорди Альба.