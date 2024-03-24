Влахович не согласился на зарплату в 8 млн евро в год, предлагаемую «Ювентусом»

Дата публикации: 24-03-2024

Душан Влахович не принял предложение «Ювентуса» по новому контракту, согласно которому годовая зарплата форварда увеличилась бы до 8 000 0000 евро. Информацию опубликовал ресурс «Corriere dello Sport».



Сообщается, что футболист после заключения нового соглашения хочет получать 10 млн евро за сезон. Столько же зарабатывает Лаутаро Мартинес, выступающий за «Интер». Часть руководства туринской команды против того, чтобы выплачивать Влаховичу такую зарплату.



Действующий контракт серба с «Ювентусом» рассчитан до июня 2026 года. В текущем сезоне в активе 24-летнего исполнителя 27 игр за «бьянконери» (15 забитых мячей, 3 ассиста).



Рыночный ценник на Влаховича составляет 65 миллионов евро (источник – «Transfermarkt»).