«Спортинг» собирается повесить на форварда ценник в 120 млн евро, чтобы отпугнуть гранды

Дата публикации: 24-03-2024

К Виктору Дьекерешу, выступающему за «Спортинг», есть интерес со стороны нескольких европейских грандов. Ранее сообщалось, что в своих рядах центрфорварда хотели бы видеть «Милан», «ПСЖ» и «Арсенал».



«Спортинг», владеющий правами на шведа, пока не планирует отпускать его. Португальцы рассчитывают заключить с Дьекерешем новое соглашение и прописать в нем отступные в размере 120 млн евро.



Трудовые отношения 25-летнего футболиста с «зелено-белыми» действуют до июня 2028 года. В нынешнем сезоне швед появлялся на поле в 39 играх, в которых стал автором 36 голов и 14 результативных передач).



Трансферная стоимость Дьекереша – € 55 млн (по версии Transfermarkt.de).



Источник – «Record».