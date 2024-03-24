«Интер» хочет арендовать игрока «Дженоа» с правом выкупа

Дата публикации: 24-03-2024

«Интер» определился со схемой оформления трансфера Альберта Гудмундссона. По данным ресурса «La Gazzetta dello Sport», миланская команда рассчитывает арендовать бомбардира «Дженоа», прописав в соглашении опцию выкупа.



«Дженоа» такой вариант может не устроить. Клуб готов отпустить Гудмундссона исключительно в рамках полноценного трансфера. На обмен «Дженоа» с большой долей вероятности также не согласится. Ранее СМИ писали, что «нерадзурри» могут включить в сделку по переходу исландского хавбека Валентина Карбони, текущий сезон проводящего в «Монце».



Контракта Гудмундссона с «Дженоа» рассчитан до лета 2027 года. В этом сезоне нападающий отличился 10 раз и отдал 3 результативные передачи в 27 играх Серии А.