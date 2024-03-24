«Ювентус» проявляет интерес к Гринвуду

Дата публикации: 24-03-2024

«La Gazzetta dello Sport» информирует, что «Ювентус» проявляет интерес к Мэйсону Гринвуду, правами на которого владеет «МЮ».



На вингера, который в сентябре прошлого года отправился в аренду в «Хетафе», претендуют и другие европейские клубы. Испанская команда намерена сохранить его в составе, пролонгировав арендное соглашение с «красными дьяволами». Однако англичан устроит только полноценный трансфер игрока.



В сезоне 2023/2024 на счету Гринвуда 27 встреч за «Хетафе» (8 забитых мячей, 5 результативных пасов).



Срок действия контракта 22-летнего футболиста с «Ман Юнайтед» ограничен летом 2025 года. Рыночный ценник на Гринвуда составляет 15 млн евро (данные с портала «Transfermarkt»).