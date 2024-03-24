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В «Айнтрахте» приняли решение по ван де Беку

Дата публикации: 24-03-2024

В январе Донни ван де Бек был арендовал «Айнтрахтом». По завершении сезона у немецкого клуба есть право оформить полноценный переход голландца.

По информации «Bild», руководство «орлов» решило не выкупать полузащитника за 8,5 млн фунтов. За немецкую команду футболист провел 6 матчей, в которых не смог отметиться результативными действиями. При этом голландца не было в заявке «Айнтрахта» на Лигу Европы.

Контрактом ван де Бека владеет «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» выкупили права на хавбека в 2020 году у «Аякса», заплатив за него 39 млн евро.

Трудовой договор 26-летнего Донни с английской командой действует до середины 2025 года. Портал «Transfermarket» оценивает голландца в 9 млн евро.

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