В «Айнтрахте» приняли решение по ван де Беку

Дата публикации: 24-03-2024

В январе Донни ван де Бек был арендовал «Айнтрахтом». По завершении сезона у немецкого клуба есть право оформить полноценный переход голландца.



По информации «Bild», руководство «орлов» решило не выкупать полузащитника за 8,5 млн фунтов. За немецкую команду футболист провел 6 матчей, в которых не смог отметиться результативными действиями. При этом голландца не было в заявке «Айнтрахта» на Лигу Европы.



Контрактом ван де Бека владеет «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» выкупили права на хавбека в 2020 году у «Аякса», заплатив за него 39 млн евро.



Трудовой договор 26-летнего Донни с английской командой действует до середины 2025 года. Портал «Transfermarket» оценивает голландца в 9 млн евро.