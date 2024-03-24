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«Манчестер Юнайтед» выбрал топ-новичка в оборону – известно имя

Дата публикации: 24-03-2024

«The Mirror» пишет, что «Ман Юнайтед» начал проявлять активность в отношении трансфера Глейсона Бремера, принадлежащего «Ювентусу». Боссы «манкунианцев» в восторге от игры, которую в текущем сезоне демонстрирует защитник туринцев.

В клубе с «Олд Траффорд» согласны выложить 50 млн евро, которые придется заплатить за трансфер бразильца. Англичане планируют оформить его переход в летнее межсезонье.

«Ювентус» выкупил Бремера у «Торино» летом 2022 года. Сумма трансфера составила 44 млн евро.

В текущем сезоне на счету 27-летнего бразильца 29 встреч за туринскую команду (2 забитых мяча).

Контракт Бремера с «Ювентусом» истекает в 2028 году. Ориентировочный ценник на защитника составляет 60 млн евро (Transfermarkt.de).

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