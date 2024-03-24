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Назван фаворит в борьбе за Нкетиа из «Арсенала»

Дата публикации: 24-03-2024

Нападающий «Арсенала» Эдди Нкетиа недоволен своим положением в лондонской команде и может покинуть «Эмирейтс» ближайшим летом. Об этом сообщает «Football Insider».

Сообщается, что 24-летний футболист хочет получать большей игровой практики, потому готов рассмотреть смену клубной прописки. В услугах Эдди заинтересован «Кристал Пэлас». Помимо «стекольщиков» на форварда претендуют «Брентфорд» и «Вулверхэмптон».

Нкетиа – воспитанник академий «Челси» и «Арсенала». За основную команду «канониров» дебютировал в 2017 году. В текущем сезоне он сыграл в 33 матчах (6 голов и 3 ассиста).

Авторитетный интернет-ресурс «Transfermarkt» оценивает стоимость англичанина в 30 миллионов евро.

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