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«Daily Mail»: «МЮ» нацелен на подписание 19-летнего игрока «Барселоны»

Дата публикации: 24-03-2024

«Ман Юнайтед» изучает вариант с приобретением защитника «Барселоны». Речь идет о 19-летнем Микаиле Файе.

Как пишет «Daily Mail», в минувшую пятницу несколько представителей английского клуба побывали на товарищеском матче между сборными Сенегала и Габона (3:0). Скауты «манкунианцев» следили за игрой Файе, для которого прошедший поединок стал дебютным в футболке национальной команды.

Также отмечается, что «Юнайтед» отслеживал выступления перспективного центрдефа за резервную команду «Барсы» на протяжении последних 3-х месяцев.

Помимо английского гранда Микаил находится в сфере интересов «Байера» и «Интера». В январе купить футболиста пытались «Ланс» и «Ницца», предлагавшие «блаугранас» 13 млн евро, однако боссы каталонского клуба ответили отказом.

По ходу сезона Файе сыграл 24 раза за «Барселону Б». В них он отличился тремя голами.

Ориентировочный рыночный ценник на защитника составляет 1,5 млн евро.

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