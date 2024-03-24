«Милан» и «Реал» договорились о трансфере защитника Хименеса

Дата публикации: 24-03-2024

Алехандро Хименес, права на которого принадлежат «Реалу», продолжит выступать за «Милан» на постоянной основе. Такой информацией располагает известный инсайдер Джанлука Ди Марцио.



По словам источника, итальянский клуб достиг договоренности со «сливочными» относительно трансфера крайнего защитника. Сумма сделки составит 5 000 000 евро. Кроме того, за «Реалом» останется право обратного выкупа Алекса.



Напомним, «россонери» оформили аренду 18-летнего испанца перед стартом сезона-23/24. За команду Стефано Пиоли он провел 5 матчей (2 ассиста).



На данный момент «Милан» идет вторым в турнирной таблице Серии А (62 очка).