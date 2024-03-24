Моуринью заявил о желании вернуться к работе летом 2024 года

Дата публикации: 24-03-2024

Жозе Моуринью снова напомнил о себе, заявив, что горит желанием вернуться на тренерский мостик.



«Есть ли у меня предложения? Нет, сейчас ничего нет. Я по-прежнему свободен и хочу как можно скорее найти новый клуб. Надеюсь, что это случится летом. Футбол – важная часть моей жизни. Я готов тренировать везде. Возвращение в Португалию? Почему бы и нет? Такой вариант тоже возможен», - цитирует 61-летнего португальского специалиста «Calciomercato».



Моуринью находится без работы с середины января. Последней командой «особенного» была итальянская «Рома», которую он возглавлял с 2021 года.



Ранее Жозе находился у руля «Порту», «Челси», «Интера», «Реала», «МЮ» и «Тоттенхэма».