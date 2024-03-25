Симеоне настаивает на том, чтобы Феликс покинул «Атлетико» как можно скорее

Дата публикации: 25-03-2024

Диего Симеоне, возглавляющий «Атлетико», не рассчитывает на Жоау Феликса. Специалист хочет, чтобы клуб расстался с португальцем до старта летней предсезонки. Информацию разместил Sport.es.



Сообщается, что Феликс уже успел попрощаться с некоторыми игроками «матрасников» в ходе своего визита на домашнюю арену «Атлетико», который состоялся в рамках 29-го тура испанского чемпионата. При этом с большинством футболистов мадридцев у полузащитника доверительных отношений так и не сложилось.



За «Атлетико» Феликс не играет с января 2023 года. Вначале его отдали в аренду «Челси», а потом «Барселоне». Соглашение Жоау с «матрасниками» действует до 2029 года.



В этом сезоне Феликс отличился 6 раз и отдал 2 голевых паса в 22 играх Ла Лиги.