«Интер» и «Ювентус» проявляют интерес к Распадори

Дата публикации: 25-03-2024

«La Gazzetta dello Sport» пишет, что Джакомо Распадори, выступающий за «Наполи», интересен «Интеру» и «Ювентусу».



В игровую схему неаполитанцев форвард не вписывается, потому не так часто появляется на поле. Подобная ситуация мешает ему развиваться. В «Ювентусе» и «Интере» уверены, что для них Распадори стал был идеальным вариантом усиления атакующей линии.



«Наполи» еще не получал предложений по своему подопечному. При этом «Ювентус» и «Интер» готовы потратить на трансфер до 35 млн евро.



В сезоне 2023/2024 Распадори провел за «адзурри» 39 встреч (5 забитых мячей, 3 голевые передачи). Его контракт с клубом истекает в 2028 году. Transfermarkt.de оценивает 24-летнего итальянца в 28 000 000 евро.