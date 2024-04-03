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«Аякс» рассматривает возможность приглашения Хави

Дата публикации: 03-04-2024

«Diario Sport» пишет, что карьера Хави может продолжиться в Нидерландах. Кандидатуру испанца рассматривает «Аякс».

Руководству амстердамской команды нравится стиль игры, который проповедует Хави, а также то, что он активно работает с молодежью. Кроме того, в «Аяксе» высоко ценят его опыт как бывшего футболиста.

Пока конкретных предложений голландцы не делали. Представители клуба общались с людьми, связанными с Хави.

Джон ван ’т Схип, в настоящий момент работающий с «Аяксом», по завершении сезона оставит свой пост и станет техническим директором команды.

Сам Хави ранее заявил, что летом покинет «Барселону». После этого специалист хочет отдохнуть. При этом руководство «сине-гранатовых» надеется, что им удастся убедить его остаться в команде.

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