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«Манчестер Юнайтед» работает над трансфером защитника «Ниццы»

Дата публикации: 03-04-2024

Левый защитник «Ниццы» Мелвин Бар попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед» и может сменить клуб уже в летнее трансферное окно. Об этом сообщает «Give me Sport».

Отмечается, что проблем с переходом не возникнет, поскольку оба клуба входят в консорциум «Ineos» сэра Джима Рэтклиффа.

В текущем сезоне футболист сыграл за «красно-чёрных» в 28 матчах и отличился двумя результативными передачами.

Напомним, в рамках 27 тура французской Лиги 1 «Ницца» уступила «Нанту». Пока команда Франческо Фариоли занимает 5 строчку в турнирной таблице (43 очка).

«Transfermarkt» оценивает Бара в 12 000 000 евро.

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