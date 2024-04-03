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Источник: Начо может не продлить контракт с «Реалом»

Дата публикации: 03-04-2024

Начо Фернандес пока думает над продолжением сотрудничества со «сливочными», контракт с которыми у него заканчивается ближайшим летом. Информацию разместил ресурс «Relevo».

Сообщается, что в тренерском штабе и руководстве мадридцев хотели бы переподписать соглашение с 34-летним защитником. В клубе уверены, что Начо с его универсальностью и возможностью закрыть несколько позиций в обороне смог бы помочь «Реалу» в будущем. Вместе с тем тренерским штабом он рассматривается исключительно в качестве игрока запаса.

Начо воспитывался в структуре «Реала», за первую команду которого он дебютировал в 2012 году. В текущем сезоне в его активе 34 игры за «галактикос» (без результативных действий).

Transfermarkt.de оценивает испанского защитника в 4 млн евро.

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