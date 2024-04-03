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«Спортинг» не продаст Дьекереша «Арсеналу» и «Челси» менее чем за 100 млн евро

Дата публикации: 03-04-2024

«AS», ссылаясь на «Sky Sports», пишет, что «Спортинг» не отпустит Виктора Дьекереша за сумму меньше 100 млн евро. Форвард португальского клуба интересен «Челси» и «Арсеналу».

Нападающий обучался футболу в шведском «Броммапойкарне». «Спортинг» подписал Дьекереша минувшим летом, выкупив права на него у «Ковентри» за 21 млн евро. С игроком был заключен трудовой договор со сроком действия до середины 2028 года.

В нынешнем сезоне в активе 25-летнего Виктора 40 встреч за «львов», в которых он отличился 36 раз и отдал 14 ассистов.

Рыночный ценник на нападающего равняется 55 млн евро (Transfermarkt.de).

За сборную Швеции Дьекереш дебютировал в 2019 году. Всего в составе национальной команды игрок провел 20 поединков (6 голов).

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