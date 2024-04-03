Аллегри будет уволен из «Ювентуса», если клуб не выйдет в ЛЧ

Дата публикации: 03-04-2024

Массимилиано Аллегри может лишиться места работы до начала лета. «La Gazzetta dello Sport» информирует, что руководство «Ювентуса» вряд ли решится убрать тренера по ходу сезона.



При этом его будущее в туринской команде будет определяться тем, сумеет ли клуб обеспечить себе участие в Лиге чемпионов на сезон 2024/2025. Если сделать этого не удастся, то специалиста отправят в отставку. Вероятным сменщиком Аллегри в «Ювентусе» может стать Тиаго Мотта, работающий с «Болоньей» и имеющий скромные запросы по зарплате. Назначение Раффаэле Палладино или Винченцо Итальяно выглядит менее вероятным.



Примечательно, что даже попадание в элитный еврокубок не будет гарантом сохранения работы для Аллегри. В клубе будут оценивать, насколько уверенно был достигнут результат.



Действующее соглашение Аллегри с «бьянконери» истекает в 2025 году.