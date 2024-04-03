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Защитник «Барселоны» Алонсо определился с новым клубом

Дата публикации: 03-04-2024

Маркос Алонсо согласовал детали личного контракта с «Атлетико».

«Cadena SER» пишет, что окончательной договоренности о переходе пока нет. Если защитнику поступит более интересное предложение от другой команды, то он сможет отказать «матрасникам».

Текущий сезон Алонсо проводит в «Барселоне», состав которой испанец пополнил в 2022 году, перебравшись из «Челси». Действующее соглашение фулбека с каталонцами рассчитано до конца сезона, потому ближайшим летом он станет свободным агентом. Ранее СМИ сообщали, что «Барселона» решила отпустить Алонсо.

В сезоне 2023/2024 на счету 33-летнего исполнителя 7 матчей за «сине-гранатовых» (без результативных действий). Его трансферная стоимость равняется 3 млн евро («Transfermarkt»).

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