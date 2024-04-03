«Наполи» готов сделать солидное предложение Конте, чтобы он возглавил клуб

Дата публикации: 03-04-2024

Аурелио Де Лаурентис хочет видеть в «Наполи» Антонио Конте. Президент «партенопейцев» намерен предложить тренеру соглашение с годовым окладом в 8 млн евро. Информацию разместил ресурс «Goal».



Де Лаурентис уверен, что именно 54-летний Конте нужен клубу для того, чтобы вернуть ему лидирующие позиции в чемпионате Италии. Специалисту будет предложена не только солидная зарплата, но и большие полномочия по управлению трансферами. Кроме того, он сможет сам определиться с тем, кто станет новым спортивным директором «Наполи».



С весны 2023 года Конте остается безработным. Его последним клубом был «Тоттенхэм Хотспур».



«Наполи» в этом сезоне находится на 8-й строчке в Серии А после 30 туров, имея в своем активе 45 очков.